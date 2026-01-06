Trieste: Ruotolo, 'Dipiazza volgare e sessista, istituzioni meritano di più'

06 gennaio 2026 a

Roma, 6 gen. (Adnkronos) - "Il sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, ha pubblicato un meme con la Befana rivolto alla segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein. Non è satira. Non è ironia. È sessismo, è volgarità, è degrado del linguaggio pubblico. Questo non è solo un attacco a una leader politica: è un messaggio tossico rivolto a tutte le donne che partecipano alla vita pubblica. La politica non è un meme. Le istituzioni non sono una bacheca social. Trieste merita di meglio. La democrazia merita rispetto". Così in una nota Sandro Ruotolo, componente della segreteria Pd.