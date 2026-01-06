Trieste: Bonafoni, 'aspettiamo scuse Dipiazza e almeno una parola da Meloni'

06 gennaio 2026 a

Roma, 6 gen. (Adnkronos) - "Lo schifo, il patriarcato, il maschilismo, l'assenza totale del senso delle istituzioni, la misoginia, il sessismo. C'è tutto questo dentro il post in cui il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza ha augurato una buona festa della Befana attraverso un fotomontaggio con il volto della segretaria del Pd Elly Schlein". Così Marta Bonafoni, coordinatrice della segreteria nazionale del Pd.

"Niente male per un 'primo cittadino'. La, o se preferisce il, presidente del consiglio Meloni non ha niente da dire? E tra i partiti della maggioranza di destra che sostiene Dipiazza c'è qualcuno che vuole aggiungere qualcosa? Restiamo in attesa, intanto Dipiazza abbia un sussulto di dignità: chieda scusa a Schlein, e per il suo tramite a tutte noi".