Toscana: Avs, 'post coordinatore Fdi Empoli 'comunisti vi stermineremo', Meloni condanni'

Roma, 6 gen. (Adnkronos) - “E' un episodio aberrante perché incita alla violenza, non ci bastano le dimissioni del coordinatore di FdI di Empoli, Isacco Cantini, che ha scritto quelle ignobili frasi sui social - ‘comunisti vi stermineremo ‘. Visto che la vicenda coinvolge un esponente del suo partito, espressione di quel territorio, chiediamo che Giorgia Meloni condanni senza se e senza ma quelle frasi”. Così Filiberto Zaratti, deputato di Avs, coordinatore di Europa Verde in Toscana.