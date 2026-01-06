Groenlandia: Magi, 'bene dichiarazione Ue, da Meloni cortocircuito totale'

06 gennaio 2026 a

Roma, 6 gen. (Adnkronos) - "Bene la dichiarazione dei leader europei sulla Groenlandia dopo le minacce di annessione di Trump. Non è accettabile che il presidente statunitense mini alle fondamenta lo spazio di sicurezza della Nato e non è accettabile che questo venga fatto ai danni di un paese sovrano come la Danimarca. E' incredibile invece il cortocircuito totale di Giorgia Meloni, con il suo grottesco endorsement all'operazione americana in Venezuela dettato dalla fretta di dimostrare prima di tutti gli altri il suo servilismo verso Trump. Che ora la premier stia con gli europei è una buona notizia per l'Italia, ma il governo e la premier Giorgia Meloni hanno arrecato un altro danno alla credibilità del nostro Paese”. Lo afferma il segretario di +Europa, Riccardo Magi.