Agricoltura: Bignami, 'governo Meloni continua a tracciare rotta in Ue'

06 gennaio 2026

Roma, 6 gen. (Adnkronos) - “Il governo Meloni continua a tracciare la rotta in Europa cogliendo un importante successo nell'ambito della prossima Politica Agricola Comune. Non solo sono stati evitati i tagli ma sono state anche incrementate le risorse di cui potrà godere il nostro settore primario. Un risultato significativo frutto del grande lavoro portato avanti dal ministro Lollobrigida e dal vicepresidente della Commissione Ue Fitto, che sono riusciti ad invertire la tendenza. Si torna ad investire e sostenere un settore per troppo tempo penalizzato e che proprio grazie a Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia è diventato centrale nelle logiche di sviluppo nazionale. E adesso anche dell'Europa”. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei Deputati, Galeazzo Bignami.