Svizzera: Balzaretti, 'punire colpevoli, fare in modo non accada mai più'**

Roma, 6 gen. (Adnkronos) - "E' uno shock nazionale", le vittime "sono figli di tutti e per me che siano italiani, francesi o svizzeri non fa nessuna differenza. Siamo purtroppo uniti in questa tragedia e dobbiamo ora fare in modo di accertare le responsabilità, di pulire i colpevoli, di modificare se necessario le leggi dove devono essere modificate perché una cosa simile non si riproduca mai più". Lo ha detto l'ambasciatore svizzero in Italia, Roberto Balzaretti, a Tg2Post.