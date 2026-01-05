Mo: Idf, 'evacuato insediamento ebraico a sud di Betlemme'

05 gennaio 2026 a

a

a

Tel Aviv, 5 gen. (Adnkronos) - Un insediamento di coloni ebrei, nei pressi del villaggio di Al-Minyya, a sud di Betlemme, nell'Area B della Cisgiordania, sarà evacuato oggi. Lo hanno reso noto le Idf, spiegando che la decisione di sgomberare Kana Avraham è stata presa in seguito ad "atti criminali e gravi episodi di violenza commessi nella zona, che hanno compromesso la sicurezza dell'area". L'insediamento è già stato evacuato diverse volte, l'ultima circa due settimane fa.