Ucraina: Zelensky, 'si è dimesso il capo dei servizi segreti Sbu**'

Kiev, 5 gen. (Adnkronos) - Vasyl Maliuk si è dimesso dalla carica di capo del Servizio di sicurezza ucraino (Sbu), ma rimarrà nell'agenzia per concentrarsi sulle operazioni contro la Russia. Lo ha annunciato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, aggiungendo che Maliuk "sa come farlo al meglio e continuerà a lavorare all'interno del sistema Sbu. Insieme abbiamo discusso i candidati per la nuova guida del Servizio di Sicurezza". Da parte sua, Maliuk ha affermato che resterà in servizio per portare a termine quelle che ha descritto come operazioni asimmetriche di livello mondiale, volte a infliggere "il massimo danno" a Mosca.

Nonostante abbia guidato alcune delle operazioni più importanti dell'Ucraina contro la Russia, il mandato di Maliuk è stato segnato da controversie, in particolare a causa delle sue azioni contro gli organismi anticorruzione. La decisione, dopo mesi di speculazioni, rientra nel più ampio rimpasto annunciato da Zelensky nei giorni scorsi, dopo il recente scandalo di corruzione in Ucraina.