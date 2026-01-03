Venezuela: oltre 10 navi da guerra e migliaia di soldati Usa nei Caraibi negli ultimi mesi

03 gennaio 2026 a

Caracas, 3 gen. (Adnkronos) - Prima dei raid di stamattina, gli Stati Uniti hanno aumentato notevolmente negli ultimi mesi la loro presenza militare nei Caraibi, arrivando a impiegare migliaia di soldati e più di una decina di navi da guerra. Alcune di queste risorse militari sono state utilizzate come parte di una serie di attacchi che hanno distrutto almeno 36 presunte imbarcazioni adibite al trasporto della droga e ucciso 115 persone, in una campagna denominata Joint Task Force Southern Spear, che secondo i funzionari ha lo scopo di fermare il flusso di droga negli Stati Uniti.

A metà dicembre, le risorse nella regione includevano l'USS Gerald R. Ford Carrier Strike Group, che porta con sé la portaerei USS Gerald R. Ford, la più grande portaerei del mondo; i cacciatorpediniere lanciamissili classe Arleigh Burke USS Mahan e USS Bainbridge; e l' USS Winston S. Churchill , nonché l'Iwo Jima Amphibious Ready Group (ARG) e la 22nd Marine Expeditionary Unit, per un totale di oltre 4.500 Marines e marinai. L'ARG include la USS Fort Lauderdale e la USS San Antonio . Altre navi della Marina nella regione a metà dicembre includevano la USS Gettysburg, la Thomas Hudner, la Stockdale e la Lake Eerie .

Anche le forze statunitensi, tra cui migliaia di soldati, si sono concentrate a Porto Rico, in seguito alla riapertura della base navale di Roosevelt Roads, una struttura che era rimasta chiusa per decenni. La Cnn ha riferito che gli Stati Uniti hanno schierato a Porto Rico anche 10 caccia F-35 e almeno tre droni mietitori MQ-9.