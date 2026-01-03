Svizzera: Parigi, '16 francesi feriti e 9 dispersi a Crans-Montana'

03 gennaio 2026 a

Parigi, 3 gen. (Adnkronos/Afp) - Sedici francesi sono rimasti feriti nell'incendio di un bar durante la notte di Capodanno a Crans-Montana e nove risultano ancora dispersi, secondo un nuovo bilancio comunicato dal Ministero degli Affari Esteri.

Ieri le autorità svizzere avevano parlato della presenza di 14 francesi tra i 113 feriti identificati. Il Quai d'Orsay aveva finora segnalato otto cittadini dispersi. Sono in corso le operazioni di identificazione di 40 persone.