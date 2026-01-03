Venezuela: Mosca, 'azione militare Usa profondamente preoccupante e condannabile'**

03 gennaio 2026 a

Mosca, 3 gen. (Adnkronos/Afp) - La Russia ha condannato l'azione militare degli Stati Uniti in Venezuela, affermando che non esisteva alcuna giustificazione sostenibile per l'attacco e che "l'ostilità ideologica" ha prevalso sulla diplomazia. "Questa mattina gli Stati Uniti hanno commesso un atto di aggressione armata contro il Venezuela. Ciò è profondamente preoccupante e condannabile", ha affermato il Ministero degli Esteri russo in una nota.