Venezuela: Colombia chiede 'riunione urgente consiglio sicurezza Onu'**

Bogotà, 3 dic. (Adnkronos) - Il presidente della Colombia, Gustavo Petro, ha affermato che Caracas è sotto bombardamento, dopo che nelle prime ore del mattino sono state udite detonazioni ed esplosioni in varie parti della capitale venezuelana, e ha chiesto riunioni urgenti delle Nazioni Unite e dell'Organizzazione degli Stati Americani.

Petro ha sottolineato che la Colombia è membro del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e che la riunione dev'essere convocata immediatamente, per "stabilire la legalità internazionale dell'aggressione contro il Venezuela".