Usa: Israele, 'Mamdani fomenta antisemitismo'

Tel Aviv, 2 gen. (Adnkronos) - Il sindaco di New York, Zohran Mamdani, fomenta l'antisemitismo dopo che, nel suo primo giorno in carica, ha deciso di abolire la definizione di antisemitismo dell'Alleanza internazionale per la memoria dell'Olocausto (Ihra) e di revocare le restrizioni al boicottaggio di Israele. Lo ha scritto su X il ministero degli Esteri israeliano, definendo tali misure "irresponsabili" e pericolose, e aggiungendo che "questa non è leadership. È benzina antisemita sul fuoco".