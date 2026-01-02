Svizzera: Fontana sente ambasciatore, 'Camera si stringe a famiglie e feriti'

02 gennaio 2026 a

Roma, 2 gen. (Adnkronos) - Il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, ha telefonato all'ambasciatore italiano in Svizzera per un aggiornamento sui nostri connazionali, per manifestare vicinanza e solidarietà alle famiglie e per offrire la piena disponibilità al supporto istituzionale, a seguito della strage di Crans-Montana.

"La Camera dei deputati si stringe alle famiglie coinvolte e ai feriti - dichiara Fontana -. Ringrazio gli operatori, il personale diplomatico e il personale medico sanitario che, anche in Italia, stanno lavorando senza sosta per prestare soccorso, cure e aiuti. Seguo con massima attenzione gli sviluppi di questo dramma che ci ha colpito profondamente".