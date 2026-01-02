Referendum: Conte a Nordio, 'iniziativa cittadini superflua? 200mila firme in pochi giorni'

02 gennaio 2026 a

Roma, 2 gen. (Adnkronos) - "Di fronte a una raccolta firme e a una partecipazione importante che sotto le feste, in pochissimi giorni, si avvicina a quasi 200mila sottoscrizioni contro la riforma della giustizia pro-casta, il Ministro Nordio oggi ha detto che l'iniziativa dei cittadini è 'superflua'". Lo scrive Giuseppe Conte sui social.

"Ministro, nessuna iniziativa di partecipazione dal basso è "superflua" o inutile. Specie quando è su provvedimenti dannosi, che non migliorano in alcun modo la giustizia ma servono solo a proteggere politici e governi dalle inchieste. Peraltro lo stesso Nordio di fatto ammette che è l'iniziativa dei cittadini ad aver spinto il Governo a qualche cautela in più sulla data del referendum, visto che nei giorni precedenti si dava per scontato un blitz per fissare la data agli inizi di marzo comprimendo gli spazi per dibattere e informarsi sul voto referendario. Continuate a firmare, partecipare, informarvi e soprattutto votate quando sarà il momento", conclude il leader M5S.