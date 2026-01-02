Pci: De Maria (Pd), 'grande dolore per scomparsa Ivonne Trebbi'

02 gennaio 2026 a

Roma, 2 gen. (Adnkronos) - "È con grande dolore che ho appreso la notizia della scomparsa di Ivonne Trebbi. Partigiana, militante e dirigente del Partito Comunista Italiano e della Cgil. Dopo l' impegno pieno di coraggio, quando era giovanissima, nella Resistenza è stata protagonista della vita politica ed istituzionale, fra Bologna e Varese, deputata dal 1979 al 1987. Un esempio di vita, di grandissimo valore, di chi si è sempre battuta per l' antifascismo, la libertà, la giustizia sociale". Così Andrea De Maria, deputato Pd.