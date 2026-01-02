Milleproroghe: Furlan (Iv), 'spariti incentivi al lavoro per donne e giovani'

02 gennaio 2026 a

Roma, 2 gen. (Adnkronos) - «Dal decreto Milleproroghe spariscono le misure di incentivo al lavoro per donne e giovani. Una scelta grave e miope, che colpisce proprio le fasce più fragili del mercato del lavoro e segnala, ancora una volta, l'assenza di una strategia seria per l'occupazione”. Lo dichiara Annamaria Furlan, senatrice di Italia Viva.

“Non si comprende di chi sia la responsabilità, ma siamo davanti all'ennesima scelta grave mentre nel Paese il caro vita continua a pesare in modo insostenibile su famiglie e lavoratori. Aumentano i prezzi dei carburanti, crescono i costi delle assicurazioni e si annunciano nuovi rincari dei pedaggi autostradali. Tutto questo mentre i salari restano fermi e le opportunità di lavoro diminuiscono. È una politica economica che scarica i costi sulle persone, senza protezioni né investimenti sul futuro. Fermare gli incentivi al lavoro femminile e giovanile significa rinunciare allo sviluppo e condannare un'intera generazione alla precarietà”, conclude.