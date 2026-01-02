Lavoro: Sarracino, 'da governo altro colpo al Sud con stop sgravi assunzioni donne e giovani'

02 gennaio 2026 a

a

a

Roma, 2 gen. (Adnkronos) - "Il Governo Meloni sferra l'ennesimo colpo al Sud e alle aree interne del Paese. L'interruzione degli sgravi fiscali per l'assunzione di donne e giovani nel Mezzogiorno è una scelta scellerata che conferma come questa destra sia la più antimeridionalista della storia repubblicana". Così il deputato e responsabile Sud della segreteria nazionale Pd, Marco Sarracino.

"Dopo i primi accordi per l'Autonomia Differenziata e il taglio al fondo perequativo per le infrastrutture, arriva oggi una mazzata definitiva sulle prospettive occupazionali dei nostri territori. Si colpiscono le fasce più fragili e si condannano i giovani a un'emigrazione forzata, privandoli del diritto di costruire un futuro nelle comunità in cui sono nati. È sconcertante che tutto questo avvenga nel silenzio complice del Sottosegretario al Sud, Luigi Sbarra, che fa finta di non vedere come il suo governo stia smantellando ogni politica di coesione".

"Il Partito Democratico non resterà a guardare: ci batteremo in ogni sede affinché queste risorse vengano ripristinate immediatamente. Non permetteremo che il Sud venga trattato come la periferia sacrificabile dell'Italia".