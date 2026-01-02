Giustizia: Di Rubba (Lega), 'io vittima di dossieraggio, dato mandato a legali per esposto'

02 gennaio 2026 a

Roma, 2 gen (Adnkronos) - "Dalla lettura dell'articolo pubblicato oggi sul Corriere della Sera emergerebbe la presenza di documenti riservati, pare un vero e proprio dossier a mio nome, che poi sarebbe stato copiato e ulteriormente trafugato. Siamo probabilmente di fronte all'ennesimo capitolo dell'immenso scandalo di cui sono stato vittima e bersaglio fatto di fughe di notizie e dossier". Lo dice Alberto Di Rubba, tesoriere della Lega.

"Al momento, posso soltanto dire con forza che farò di tutto per accertare chi c'è dietro tutto questo. Ho già affrontato il tema con i miei legali, che depositeranno nei prossimi giorni un esposto per conoscere i contorni esatti della vicenda. Nel frattempo, continuo a nutrire la speranza che sulla mia vicenda la verità sia inarrestabile e sono certo che emergerà tutta, restituendomi giustizia e dignità”, aggiunge.