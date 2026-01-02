Parlamento: ripresa 'forte' al Senato, due Dl da convertire e Ddl Delrio in commissione**

02 gennaio 2026 a

Roma, 2 gen (Adnkronos) - I decreti Transizione 5.0 e ex Ilva e il Ddl Delrio sull'antisemitismo sono al centro dell'attività parlamentare della prossima settimana, con una ripresa dopo la sosta natalizia che si preannuncia subito politicamente impegnativa. A rispondere alla convocazione dell'aula sono sostanzialmente i senatori, visto che la Camera ha in calendario l'attività delle commissioni da lunedì 5 gennaio. A palazzo Madama l'emiciclo è convocato mercoledì 7 gennaio alle 16.30.

All'Odg figurano una serie di accordi internazionali e subito la discussione di due decreti da convertire: quello sul Piano transizione 5.0 e sull'ex Ilva. Il primo scade il 20 gennaio, il secondo il 30. Il Piano transizione è già in calendario in aula alla Camera per martedì 14 "ove trasmesso dal Senato" con la questione di fiducia già preannunciata. Ma a palazzo Madama a far discutere sarà certamente il Ddl Delrio, calendarizzato per l'esame in prima commissione a partire da mercoledì 7.

Il testo si è rivelato divisivo soprattutto per lo stesso Pd, con lo 'stop' al Ddl Delrio arrivato dal presidente del gruppo Francesco Boccia, l'invito ad alcuni firmatari a ritirare la firma e l'incarico conferito al senatore dem Andrea Giorgis per definire un provvedimento ufficiale del gruppo dem. Sulla stessa materia era state depositate altre proposte a firma di Massimiliano Romeo (Lega), Maurizio Gasparri (Fi) e Ivan Scalfarotto (Iv) e in commissione sarà la relatrice Daisy Pirovano (Lega) a fare il punto.

(Adnkronos) - Alla Camera per lunedì 5 gennaio, alle 15, in aula sono previste le comunicazioni del presidente per l'annuncio della presentazione e la relativa assegnazione di disegni di legge di conversione di decreti-legge. Al lavoro, comunque, ci saranno le commissioni.

Tra i testi in discussione a Montecitorio, l'ultima arrivata è la Pdl popolare 'Zuncheddu sul risarcimento vittime di giustizia', al conteggio delle firme. In prima commissione, da mercoledì 7, si discute la legge Ascani (relatore Paolo Emilio Russo, FI) sulla manipolazione delle campagne elettorali e referendarie con sistemi di Ia.