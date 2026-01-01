Ucraina: Cia, 'droni Kiev non volevano colpire residenza Putin'

01 gennaio 2026 a

Washington, 1 gen. (Adnkronos) - L'Ucraina non stava prendendo di mira una residenza utilizzata dal presidente russo Vladimir Putin nel recente attacco con droni nel nord della Russia. E' questo il risultato della valutazione della Cia in merito al presunto raid di kiev, che in questo modo smentisce le affermazioni del leader russo al presidente Donald Trump in una telefonata di lunedì. Il capo della Casa Bianca è stato informato dal direttore della Cia John Ratcliffe.

La Russia aveva pubblicamente sollevato accuse secondo cui l'Ucraina avrebbe tentato di colpire la casa di Putin lunedì, e Trump aveva dichiarato ai giornalisti che Putin glielo aveva riferito per telefono. Il presidente si era detto turbato dall'azione segnalata, apparentemente credendo al leader russo, nonostante l'Ucraina negasse strenuamente di essere dietro a un simile attacco. "Non mi piace. Non va bene", aveva detto Trump, descrivendosi "molto arrabbiato". Aveva ammesso che era "possibile" che l'accusa fosse falsa e che un simile attacco non si fosse verificato e poi aveva aggiunto: "Ma il presidente Putin mi ha detto stamattina che è successo".