Svizzera: Tajani, 'piena collaborazione con Berna, attivata task force'

Roma, 1 gen (Adnkronos) - "Seguiamo con grande apprensione la drammatica vicenda dell'incendio in Svizzera. Siamo operativi fin dalle prime ore con l'Unità di crisi della Farnesina, l'ambasciata a Berna e il Consolato di Ginevra. Il nostro ambasciatore è in arrivo sul posto e abbiamo attivato una task force per fornire assistenza e informazioni ai familiari e per verificare l'eventuale coinvolgimento di cittadini italiani, anche se al momento non ci sono conferme". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, ospite su SkyTg24.

"L'identificazione delle vittime sarà particolarmente complessa e richiederà tempo. Nel frattempo, l'Italia ha già offerto un supporto concreto: un elicottero della Protezione civile della Valle d'Aosta è decollato nella notte con personale medico a bordo, mentre la Regione Lombardia ha messo a disposizione il centro ustioni del Niguarda. Ho parlato con l'assessore Bertolaso e con il ministro svizzero Castelli per garantire la piena collaborazione italiana", ha aggiunto.