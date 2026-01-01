Svizzera: Tajani, 'Meloni informata, costante contatto con la premier'

01 gennaio 2026 a

a

a

Roma, 1 gen (Adnkronos) - "Il governo italiano sta seguendo minuto per minuto l'evoluzione della situazione a Cras Montana. Ho informato fin dalla prima mattina il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni con quale sono in costante contatto. In azione anche la Protezione civile della Val d'Aosta e la Regione Lombardia che ha messo a disposizione il centro grandi ustioni del Niguarda". Lo scrive sui social il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani.