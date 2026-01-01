Mo: morto suicida soldato Idf, è il 22esimo a togliersi la vita nel 2025

01 gennaio 2026 a

Tel Aviv, 1 gen. (Adnkronos) - Un soldato del corpo del genio da combattimento delle Idf si è suicidato ieri nel sud di Israele, diventando il 22esimo soldato in servizio attivo delle Idf ad essersi tolto la vita nel 2025. Nel 2025, il numero di suicidi tra i militari israeliani ha raggiunto il livello più alto degli ultimi 15 anni, inferiore solo a quello del 2010, quando 28 soldati si tolsero la vita.

Secondo i dati forniti dalle Idf, 12 dei soldati morti per suicidio nel 2025 erano coscritti, nove riservisti e uno era un soldato di carriera. Dodici erano combattenti, cinque erano in supporto al combattimento e altri cinque erano in posizioni non di combattimento.

Le statistiche mostrano anche che 14 suicidi sono avvenuti al di fuori delle basi delle Idf e otto al loro interno. Cinque dei soldati erano in cura da medici di salute mentale, tra questi un operatore di droni senior che si è tolto la vita dopo aver testimoniato di non poter più sopportare gli effetti del combattimento.