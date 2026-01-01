Governo: Fratoianni, 'per TeleMeloni anno da record ma numeri reali dicono altro'

01 gennaio 2026 a

a

a

Roma, 1 gen (Adnkronos) - "Chi ha visto in questi giorni TeleMeloni avrà saputo che per loro l'anno che si è chiuso è stato un anno straordinario, un anno da record. Però noi che non ci fidiamo della propaganda e guardiamo i numeri reali abbiamo scoperto che le cose stanno in un altro modo". Lo dice Nicola Fratoianni in un video sui social.

"Per esempio l'occupazione dalle nostre parti cresce molto meno che in altri Paesi europei, e infatti siamo lontanissimi dai risultati della Spagna di Sanchez e di Yolanda Diaz. All'estero gli stipendi crescono mentre in Italia sono fermi al palo o addirittura scendono, negli ultimi quattro anni poi, come ci dice l'Istat, il prezzo dei generi alimentari è cresciuto del 25% e il potere d'acquisto degli stipendi invece ha perso quasi nove punti: è un po' come aver perso un mese di stipendio ogni anno", dice il leader Avs.

"Potrei andare avanti all'infinito, ma non ce n'è bisogno perché gli italiani, le persone normali che fanno tutti i giorni i conti con la vita reale lo sanno come è l'Italia di Meloni, quella vera", dice tra l'altro Fratoianni che poi conclude: "Insomma, basta con le menzogne: occorrono scelte concrete e coraggiose per cambiare la vita degli italiani e degli italiani. Intanto auguri a tutti a tutte, per noi l'anno nuovo inizia da qui".