Mattarella: 'pace giusta e duratura non è un'utopia per ingenui ottimisti'**

Roma, 1 gen (Adnkronos) - "Tutti gli uomini e le donne di buona volontà sono chiamati a fare la propria parte per assicurare quella pace che diventa giusta e duratura perché al suo centro è posto il valore supremo della vita umana. Una vita degna e libera da sopraffazioni, libertà che costituisce aspirazione e bene comune per tutti i popoli. Questa non è un'utopia per ingenui ottimisti, ma va intesa come precondizione per la sopravvivenza stessa dell'umanità, specialmente nell'età contemporanea e dinanzi ad avanzamenti tecnologici dal titanico potenziale, ma che pure suscitano interrogativi e dilemmi di coscienza". Lo dice il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in una messaggio a papa Leone per la 59/esima giornata della pace.