Dazi: Farnesina, 'prima riduzione tariffe Usa su pasta italiana'**

01 gennaio 2026 a

a

a

Roma, 1 gen. (Adnkronos) - Il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha reso note alcune valutazioni - in anticipo rispetto alla conclusione dell'indagine attesa per l'11 marzo - in relazione ai dazi antidumping su alcuni marchi di pasta italiani. L'analisi post-preliminare infatti ridetermina in misura significativamente più bassa le aliquote fissate in via provvisoria lo scorso 4 settembre: dal 91,74%, i dazi passano al 2,26% per La Molisana, al 13,98% per Garofalo e al 9,09% per gli altri 11 produttori non campionati. Lo riferisce il ministero degli Esteri in una nota.

La rideterminazione dei dazi è segno del riconoscimento della fattiva volontà di collaborare delle nostre aziende da parte delle autorità statunitensi - aggiunge il ministero - E' anche un segno dell'efficacia del sostegno assicurato dalla Farnesina e dal Governo sin dal principio e che intendiamo continuare ad assicurare in vista delle decisioni definitive.