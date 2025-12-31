Mattarella: 'Repubblica spartiacque della nostra storia'

31 dicembre 2025 a

Roma, 31 dic. (Adnkronos) - "La Repubblica è uno spartiacque nella nostra storia. Non uno Stato che sovrasta i cittadini ma uno Stato che riconosce i diritti inviolabili, la libertà delle persone, le autonomie della comunità". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella nel discorso di fine anno.

"La democrazia italiana che muove i suoi primi passi nel dopoguerra -ha ricordato- è giovane, dinamica, mette radici, dialoga nel mondo. Le immagini della firma dei Trattati di Roma, nel 1957, consegnano un successo e un altro momento decisivo, con l'Italia in prima linea nella costruzione della nuova Europa. Proprio l'Europa e le relazioni transatlantiche, con il piano Marshall, sono i due pilastri della ricostruzione. L'Unione europea e l'Alleanza atlantica hanno coerentemente rappresentato -e costituiscono- le coordinate della nostra azione internazionale".