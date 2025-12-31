Mattarella: 'nessun ostacolo più forte della nostra democrazia'

31 dicembre 2025 a

Roma, 31 dic. (Adnkronos) - "Abbiamo di fronte problemi vecchi e nuovi, accresciuti dall'incertezza del contesto internazionale che attraversiamo. Entriamo, inoltre, oggi, in un tempo in cui tutto diventa globale e interdipendente, dall'economia, all'ambiente, al clima, alle rivoluzioni tecnologiche che investono le nostre vite, ai rischi delle pandemie, alle reti del terrorismo integralista. Ma nessun ostacolo è più forte della nostra democrazia. Desidero ricordarlo a tutti noi e rivolgermi, particolarmente, ai più giovani". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel discorso di fine anno.