Mattarella: 'Istituzioni più forti del terrore nella notte della Repubblica'

Roma, 31 dic. (Adnkronos) - "Le stragi. Il terrorismo. Ricordiamo i volti e i nomi delle vittime. Magistrati, giornalisti, uomini delle istituzioni, esponenti delle forze dell'ordine. E poi tanti, troppi giovani che cadono per mano di ideologie che fanno della violenza il loro unico strumento. Verrà definita la notte della Repubblica. Ma l'Italia prevale. Le istituzioni si dimostrano più forti del terrore. E lo sono grazie all'unità delle forze politiche e sociali, capaci di difendere i principi fondativi della Repubblica". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel discorso di fine anno.