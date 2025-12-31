Mattarella: 'giovani non rassegnatevi, scegliete futuro come generazione di 80 anni fa'

31 dicembre 2025 a

a

a

Roma, 31 dic. (Adnkronos) - "Nessun ostacolo è più forte della nostra democrazia. Desidero ricordarlo a tutti noi e rivolgermi, particolarmente, ai più giovani. Qualcuno -che vi giudica senza conoscervi davvero- vi descrive come diffidenti, distaccati, arrabbiati: non rassegnatevi. Siate esigenti, coraggiosi. Scegliete il vostro futuro. Sentitevi responsabili come la generazione che, ottanta anni fa, costruì l'Italia moderna". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio di fine anno.