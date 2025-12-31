Mattarella: 'Falcone e Borsellino simboli di chi non si rassegna a prepotenza criminalità'

31 dicembre 2025 a

Roma, 31 dic. (Adnkronos) - "Due volti che non possiamo dimenticare: quelli di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, simboli della legalità e della lunga lotta contro la mafia. Protagonisti anche dopo il loro assassinio: il loro esempio continua a ispirare -non soltanto in Italia- le nuove generazioni e tutti coloro che non si rassegnano alla prepotenza della criminalità". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio di fine anno.