Mattarella: Carfagna, 'difendere ciò che abbiamo conquistato'

31 dicembre 2025 a

a

a

Roma, 31 dic. (Adnkronos) - "Il presidente Mattarella ci ha saggiamente ricordato le formidabili conquiste di cui l'Italia repubblicana è stata capace, trasformando i valori fondamentali della pace, della libertà, della democrazia in concrete realizzazioni e in diritti sociali e civili pienamente riconosciuti. Il suo appello a impegnarsi per tutelare e migliorare ciò che le generazioni precedenti hanno costruito non deve cadere nel vuoto". Lo afferma Mara Carfagna, segretari di Noi moderati.

"Mai come in questi tempi tempestosi -aggiunge- è necessario essere consapevoli di ciò che abbiamo conquistato con sacrificio, intelligenza e perseveranza, e della necessità di difenderlo dalle minacce che si moltiplicano. Il Capo dello Stato merita un ringraziamento speciale anche per l'attenzione riservata al tema della parità: un dato fondativo della Repubblica, come ha giustamente sottolineato, che abbiamo il dovere di portare a pieno compimento".