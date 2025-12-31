Mattarella: Ascani, 'i valori che hanno ispirato scelta repubblicana'

31 dicembre 2025 a

Roma, 31 dic. (Adnkronos) - "Un Paese che si prende cura dei propri giovani perché questi possano prendersene cura. E la richiesta di pace e vera giustizia. L'auspicio di una comunità nazionale unita e solidale. Nelle sagge parole del Capo dello Stato i valori che 80 anni fa ispirarono la scelta repubblicana. Grazie Presidente". Così su X la deputata del Pd e vicepresidente della Camera, Anna Ascani, commentando il discorso di fine anno del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.