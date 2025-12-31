Campania: Zinzi (Lega), 'per Giunta Fico c'è solo da preoccuparsi'

31 dicembre 2025 a

a

a

Roma, 31 dic. (Adnkronos) - “Il nuovo governo regionale della Campania nasce davvero male. C'è ben poco di cui essere soddisfatti e c'è solo da preoccuparsi. La Giunta Fico, che viene presentata oggi, è monca di assessorati importanti, confusa nella distribuzione delle deleghe e povera di competenze. È il risultato di settimane di lotte interne al centrosinistra finalizzate solo all'occupazione del potere, al regolamento di conti all'interno del Partito democratico, che esprime tre esponenti maschi e si ricorda delle pari opportunità come uno slogan solo quando le scelte toccano ad altri, e alla definitiva messa in un angolo dell'ex presidente De Luca, che ne esce completamente ridimensionato". Lo afferma il deputato della Lega e coordinatore in Campania, Gianpiero Zinzi.

"Alla fine, Fico, per cedere alle pressioni della sua maggioranza che chiedeva più poltrone, è stato costretto a rinunciare all'assessore al Bilancio, proprio mentre la Regione si appresta ad entrare in esercizio provvisorio. Una scelta assurda e discutibile, insieme a tante altre, come la nomina di un'assessora all'Ambiente e di un'altra con la delega alla biodiversità e protezione degli animali: solo confusione. Si conferma, poi, la nomina del sindaco di Portici, Cuomo, su cui ci sono forti dubbi di legittimità. La Lega, che ha a cuore sempre gli interessi della Campania e dei suoi cittadini, augura alla nuova Giunta buon lavoro e, per questo, farà un'opposizione sempre costruttiva e responsabile. Tuttavia, viste le premesse, esprimiamo una valutazione fortemente negativa sulle scelte fatte. Siamo davvero preoccupati -conclude Zinzi- perché i grandi problemi e le gravi emergenze che ha la nostra regione -sanità, trasporti, ambiente, lavoro, per citarne alcuni– rischiano di aggravarsi ulteriormente”.