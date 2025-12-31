Mattarella: 'sport ha contribuito a crescita Paese, storie e atleti indimenticabili'**

31 dicembre 2025 a

a

a

Roma, 31 dic. (Adnkronos) - "Anche lo sport ha un posto di grande rilievo nel nostro album. Storie e atleti indimenticabili. I protagonisti delle Olimpiadi di Roma del ‘60, nelle quali l'Italia, per prima, introduce la partecipazione paralimpica. Lo sport, dunque, ha contribuito alla crescita del Paese, a regalarci momenti di gioia, di orgoglio, di appartenenza. Così come accade sempre ascoltando risuonare l'inno italiano in una premiazione". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel discorso di fine anno.

"Tutto questo -ha aggiunto il Capo dello Stato- si rinnoverà ancora una volta con i giochi di Milano-Cortina. La diffusione dello sport, oltre al messaggio di pace, amicizia, inclusione che esprime, è un potente antidoto alla violenza giovanile e alle droghe".