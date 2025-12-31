Mattarella: Salvini, riflessioni opportune e sagge tocchino chi parla di guerra a oltranza'**

31 dicembre 2025 a

Roma, 31 dic. (Adnkronos) - "Il presidente valorizza il tema della pace e l'importanza del dialogo, anche disarmando le parole, ricordando quanto ripetuto più volte dal Santo Padre. Sono riflessioni opportune e sagge, che spero tocchino menti e cuori di coloro che continuano a parlare di guerra a oltranza". Lo afferma il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, commentando il messaggio di fine anno del presidente della Repubblica.

"Il Capo dello Stato -aggiunge- ha citato anche le Olimpiadi Milano Cortina e ha ricordato il piano casa, ricordando la difficoltà delle giovani coppie: è un onore e un dovere, per me e per tutto il Governo, continuare a lavorare con energia ed entusiasmo affinché i Giochi Olimpici siano un successo, e un grande piano casa per giovani e famiglie una realtà”.