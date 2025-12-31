Cerca
**Mattarella: Rai garanzia pluralismo essenziale per coinvolgimento cittadini'**

Roma, 31 dic. (Adnkronos) - "Fondamentale alla crescita della identità nazionale è stato -e rimane- il contributo della cultura, dell'arte, del cinema, della letteratura, della musica. Il ruolo del servizio pubblico affidato alla Rai, a garanzia del pluralismo, presupposto essenziale di un largo coinvolgimento popolare attorno alle istituzioni della Repubblica". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel discorso di fine anno.

