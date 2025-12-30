Ucraina: Rizzo, 'Lega parla di pace e vota la guerra, sovranismo di cartone'

30 dicembre 2025 a

a

a

Roma, 30 dic. (Adnkronos) - "Da Salvini, solo chiacchiere. Vannacci (vicesegretario) dice di essere contrario, ma non si batte né si dimette da numero due di un partito che parla di pace per sfruttarne la popolarità ma poi vota per la guerra. Questo è un sovranismo di cartone, fasullo come un parrucchino, è cosmetica non è politica, fanno un po' di rumore perchè conviene, ma non si oppongono sul serio alla guerra voluta dall'Ue che sta schiacciando verso il basso la nostra economia. Non si fa così". Lo afferma Marco Rizzo leader di Democrazia sovrana e popolare.

"Il prossimo 3 gennaio -annuncia- sarò in Campania (Agropoli a partire dalle ore 11, sala consiliare Municipio) e a Mondragone (sala Conferenze Via Genova 2, ore 18), per presentare il manifesto per un vero sovranismo dei territori oltre le destre e la sinistre di cartapesta schiave di Bruxelles".