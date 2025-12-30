Russia-Iran: telefonata Putin-Pezeshkian

30 dicembre 2025 a

Mosca, 30 dic. (Adnkronos) - I presidenti russo e iraniano Vladimir Putin e Masoud Pezeshkian hanno discusso telefonicamente delle relazioni bilaterali, "parlando del processo di attuazione degli accordi congiunti dei due Paesi". Lo ha reso noto l'ufficio del leader iraniano in una nota, aggiungendo che i presidenti hanno inoltre sottolineato la natura strategica delle relazioni tra Teheran e Mosca e la necessità di proseguire le consultazioni in corso e di rafforzare il coordinamento per sviluppare legami globali.