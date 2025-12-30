Pnrr: Bignami, 'strategia chiara e forte sinergia istituzionale'

30 dicembre 2025 a

Roma, 30 dic. (Adnkronos) - "L'erogazione dell'ottava rata del Pnrr per un valore di 12,8 miliardi di euro rappresenta un risultato di straordinaria importanza che certifica, il grande lavoro svolto dal Governo Meloni, capace di garantire un ritmo solido di attuazione del Piano e una qualità elevata delle riforme e degli investimenti messi in campo. Questo traguardo, assieme alla richiesta della nona rata inoltrata questa mattina, è frutto di una strategia chiara e di una forte sinergia istituzionale: il lavoro portato avanti dal precedente ministro Raffaele Fitto e quello dell'attuale ministro Tommaso Foti si inseriscono in un percorso coerente, che ha consentito all'Italia di rispettare gli impegni assunti e di rafforzare la propria credibilità nei confronti delle istituzioni europee". Lo afferma Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera.

"Le risorse erogate -aggiunge- sosterranno settori decisivi per la crescita dell'Italia, dalla pubblica amministrazione all'innovazione, dall'energia alla scuola, fino al contrasto alla povertà energetica. Spiace per quanti hanno sempre augurato ogni sorta di ostacolo e sciagura per il Governo Meloni, la cui linea però si dimostra vincente: trasformare il Pnrr in uno strumento concreto di sviluppo, modernizzazione e tutela dell'interesse nazionale”.