Manovra: scambio battute Giorgetti-Schlein alla Camera tra spread e tagli

30 dicembre 2025 a

a

a

Roma, 30 dic. (Adnkronos) - Scambio di battute tra Giancarlo Giorgetti e Elly Schlein in Transatlantico alla Camera, affollato di parlamentari dopo il voto finale sulla manovra. "Del fatto che lo spread è sotto i 200 punti ne beneficerete anche voi", esclama il ministro dell'Economia rivolto alla segretaria del Pd. "Con i tagli che state facendo a sanità, trasporti e scuola credo che avremo più problemi che altro, ma io non darò la colpa a voi...", ribatte Schlein e Giorgetti allontanandosi: "Io faccio il mio".