Manovra: Renzi, 'da Meloni pacco al Paese, stavolta non riesce a rigirare frittata'

Roma, 30 dic. (Adnkronos) - "La legge di Bilancio approvata dalla maggioranza di Giorgia Meloni aumenta la pressione fiscale, aumenta il debito, non blocca la fuga dei cervelli, non aiuta imprese e famiglie. E a giudicare dai commenti - anche sui social di Giorgia - stavolta la premier non riuscirà a rigirare la frittata. Attività in cui di solito è campionessa mondiale". Lo scrive Matteo Renzi sui social.

"Servivano misure coraggiose come la nostra Start Tax per tenere i giovani in Italia. E invece abbiamo un compitino svogliato fatto talmente male che sono gli elettori di destra i più delusi. Del resto hanno aumentato le tasse agli automobilisti, ai benzinai, ai fumatori, a chi riceve i pacchi di Amazon. Che poi il vero pacco l'ha fatto la Meloni, al Paese. Aveva promesso di occuparsi di economia e sicurezza e invece ha aumentato le tasse diminuendo la sicurezza. Se il centrosinistra si sveglia e non si divide più, nel 2026 ne vedremo delle belle".