Manovra: Pd, 'da governo odg ridicolo su alluvione Emilia Romagna'

Roma, 30 dic. (Adnkronos) - "Un ordine del giorno al limite del ridicolo. Un governo che vuole costituirsi parte civile contro dodici tecnici, funzionari pubblici e che lega a loro le risorse eventualmente ottenute in un processo alla ricostruzione dei territori. Davvero questa è la copertura finanziaria per la ricostruzione nei territori alluvionati in Emilia Romagna?”. Lo dichiarano in una nota i deputati Pd Bakkali, Gnassi, Malavasi, Rossi e Vaccari.

“Sulle alluvioni – sottolineano i parlamentari - la destra continua a lucrare politicamente e, ora che c'è da ricostruire insieme, sembra che qualche esponente di Fratelli d'Italia gioisca mentre i territori affrontano e gestiscono emergenze e allerte meteo, con la priorità della messa in sicurezza delle popolazioni”.

“Per questa destra, la priorità è sempre e solo costruire l'ennesimo attacco scomposto e inutile al futuro e al diritto a restare dei cittadini: lo fecero in piena emergenza nel 2023 e lo rifanno oggi. Il governo lavori piuttosto per velocizzare le procedure, ascoltando e cooperando con chi è sul territorio, a partire dalla struttura commissariale che hanno voluto, e per dare certezze sulle risorse”, concludono Bakkali, Gnassi, Malavasi, Rossi e Vaccari.