Ucraina: Tajani, 'sosteniamo tentativo Usa e continuano con gli aiuti'

Roma, 29 dic. (Adnkronos) - "Come Italia, sosteniamo il tentativo americano per raggiungere il cessate il fuoco e la fine definitiva del conflitto. Ogni passo in avanti verso una pace giusta e durata è un fatto positivo. E mi pare che oggi (ieri, ndr) si sia registrato qualche progresso. Speriamo che Putin voglia veramente la fine del conflitto". Così in un'intervista al Corriere della Sera il ministro degli Esteri Antonio Tajani, parlando dell'incontro in Florida tra Trump e Zelensky.

Riferendosi al decreto che prevede aiuti anche militari, nonostante il freno della Lega, il vice premier aggiunge che "è assolutamente equilibrato, come i precedenti. L'Italia continuerà a sostenere militarmente, economicamente, finanziariamente e politicamente l'Ucraina. Parteciperà alla grande fase della ricostruzione. Aiutiamo l'Ucraina perché è una battaglia di libertà, per un Paese invaso che deve godere di una pace giusta e durata, che significa sicurezza per loro e per tutta l'Europa".