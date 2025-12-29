Ucraina: Macron, 'riunione dei volenterosi a Parigi a inizio gennaio'

Cerca
Parigi, 29 dic. (Adnkronos/Afp) - Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato che gli alleati di Kiev si incontreranno a Parigi il mese prossimo per discutere le garanzie di sicurezza nell'ambito di un accordo di pace tra Ucraina e Russia.

"All'inizio di gennaio riuniremo a Parigi i paesi della Coalizione dei volenterosi per definire i contributi concreti di ciascuno", ha dichiarato Macron su X dopo aver parlato con il suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

