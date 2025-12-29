Ucraina: Cremlino, 'a breve telefonata fra Putin e Trump'

29 dicembre 2025 a

a

a

Mosca, 29 dec. (Adnkronos) - A breve avrà luogo una nuova conversazione telefonica tra i presidenti russo e statunitense Vladimir Putin e Donald Trump. Lo ha annunciato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. "Il prima possibile. Vi faremo sapere", ha detto ai giornalisti, aggiungendo che la Russia si aspetta di ricevere informazioni sui risultati dei colloqui tra il capo della Casa Bianca e Volodymyr Zelenskyy in Florida. Ha aggiunto che Putin e Trump non hanno discusso di un cessate il fuoco per il 7 gennaio durante il loro colloquio di ieri.