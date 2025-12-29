Referendum: vertice Schlein-Conte-Fratoianni-Bonelli alla Camera con Comitato No

29 dicembre 2025 a

Roma, 29 dic (Adnkronos) - I leader del centrosinistra Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli hanno visto alla Camera il comitato 'Società civile per il no al referendum, guidato dal presidente Giovanni Bachelet, alla Camera. Alla riunione, finalizzata a fare il punto sulla campagna per il no al referendum sulla separazione delle carriere, ha preso parte tra gli altri la responsabile Giustizia del Pd Debora Seracchiani.