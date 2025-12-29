Manovra: Odg Conte, 'sostituire spese militari con spese in Sanità e occupazione'

29 dicembre 2025 a

a

a

Roma, 29 dic (Adnkronos) - "Riconsiderare gli stanziamenti previsti nello stato di previsione del ministero della Difesa, adottando le opportune iniziative volte alla sostituzione delle spese militari di cui in premessa con quelle per: spesa sanitaria" e altri fini come occupazione, istruzione, ambiente, crescita e competitività "diminuendo sensibilmente il carico fiscale per cittadini e imprese". Lo prevede un Odg alla manovra a prima firma del leader del M5s Giuseppe Conte.