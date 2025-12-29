Manovra: Marattin, 'si abbia coraggio di fondere Camera e Senato, basta farsa'

29 dicembre 2025 a

a

a

Roma, 29 dic. (Adnkronos) - "'Mi dispiace per la Camera', dice il ministro dei Rapporti col Parlamento, Luca Ciriani. L'anno scorso disse 'mi dispiace per il Senato'. Come dirà l'anno prossimo. Ma qui non è questione di 'dispiacersi' come se fosse una circostanza sfortunata. Qui abbiamo un Parlamento che sulla Legge di Bilancio - così come sul 94,8% delle leggi approvate - tradisce il dettato costituzionale, che pretende che le leggi vengano compiutamente esaminate da entrambi i rami del Parlamento". Lo scrive sui social il deputato Luigi Marattin.

"E se invece si crede che una doppia lettura andasse bene negli anni 50 e non più ora (come crediamo noi del Partito Libdem), allora si abbia il coraggio di fondere Camera (400 membri) e Senato (200 membri) in un'unica Assemblea Nazionale da 600 membri. Un Parlamento forte, per un Governo forte. Da quasi un anno c'è una nostra proposta di legge costituzionale che lo propone. Come detto quando la presentammo, siamo disposti a ritirarla a patto di presentarne una con le firme di tutti i partiti in ordine alfabetico, per non farne una questione di parte. Ma questa farsa deve finire".